يقترب الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الصيف المقبل بصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، ليصبح أغلى إسباني في التاريخ.

وسجل موراتا 20 هدفًا هذا الموسم في 43 مباراة لعبها هذا الموسم، والتي شارك في معظمها بديلًا، بعد عودته لصفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، من يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنّ ريال مدريد طلب في البداية 90 مليون يورو للموافقة على بيع موراتا، إلا أن الصفقة ستتم بمبلغ 70 مليون يورو فقط، مما يجعله أغلى لاعب إسباني في التاريخ متفوقًا على فيرناندو توريس.

وانضم توريس لصفوف تشيلسي قادمًا من ليفربول بصفقة بلغت 58.5 مليون يورو في 2010 ليصبح أغلى صفقة للاعب إسباني حتى الآن.

ويأتي خلف توريس، صفقة انتقال جازيكا مندييتا إلى لاتسيو الإيطالي بصفقة بلغت 48 مليون يورو، ثم انضمام خوان ماتا لمانشستر يونايتد في 2014 بمبلغ 44.7 مليون يورو.