تشير الأبحاث الحديثة التى أجريت على نماذج حيوانية، أن ممارسة الرياضة لا تقلل من محيط خصرك فقط بل يمكنها أن تحسن من سمك عظامك وتعزز جودتها وقوتها، فضلا عن التخلص من الدهون المتواجدة داخل العظام.. حيث تؤكد الأبحاث الحديثة تواجد دهون داخل نخاع العظام.

وقال الدكتور مايا ستاينر المؤلف الرئيسى، وأستاذ مساعد فى علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائى فى جامعة “نورث كارولينا” الأمريكية، أن ممارسة الرياضة، خاصة رياضة الجرى، تعمل على انكماش حجم الخلايا الدهنية داخل نخاع العظام بين كل من الفئران الهزيلة والبدينة على حد سواء.. لكن، لوحظ بين الفئران البدينة فقط انخفاضا كبيرا فى كمية الخيا الدهنية فى عظامهم .. مؤكدا، أن الرياضة تعمل على تقوية العظام على نطاق واسع.

وحتى الآن، يعتقد الباحثون، كان يعتقد أن الدهون في نخاع العظام على عكس أنواع أخرى من الدهون في الجسم ولم تحصل على استخدامها كمصدر للطاقة أثناء ممارسة الرياضة، إلا أن الأبحاث الحديثة تؤكد أن هذا قد لا يكون صحيحا.

وفى هذه الدراسة، جمع العلماء مجموعتين من الفئران للدراسة، بواقع 14 فأرا خاليا من الدهون التى اتبعت نظاما غذائيا عاديا، و14 فأرا من البدناء التى اتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون.. وبعد مرور 6 أسابيع ، كشفت قياسات العظام أن عظام القوارض خالية من الدهون، فضلا عن ارتفاع كثافة العظام بنسبة 20%.. كما تقلصت حجم الخلايا الدهنية بشكل ملحوظ فى جميع الفئران الذين ركضوا بشكل روتيني.

ومع ذلك، قال ستينر “إن الفسيولوجيا الكامنة وراء تخزين الدهون لا يزال غير مفهوم. وكيف وكيف وراء تأثير التمارين الرياضية على تكوين الدهون في العظام لا يزال غامض.