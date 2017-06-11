افتتاح معرض إكسبو أستانا 2017 بمشاركة مصرية2017-06-11 13:04:42
افتتح رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف معرض إكسبو أستانا 2017، والذي يقام تحت عنوان “طاقة المستقبل”، في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان.
حضر الافتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والملك فيليب السادس ملك إسبانيا، وعدد من قادة ورؤساء الدول.
وشارك في الافتتاح وفد مصري برئاسة هشام الدميري رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نائبا عن وزير السياحة السيد يحيى راشد، والسفير هيثم صلاح سفير مصر بكازاخستان، ومدير مركز تحديث الصناعة المصري، والمستشار التجاري بالسفارة المصرية بكازاخستان والملحق السياحي بموسكو.
وعلى هامش الافتتاح عقد الدميري مؤتمرا صحفيا أكد خلاله على أهمية السوق السياحي الكازاخي بالنسبة لمصر، واستعرض حجم الحركة السياحية الوافدة منه، كما أكد على تنوع وتفرد المنتج السياحي المصري.
وبعد ذلك قام الدميري بصحبة السفير المصري بزيارة إلى متحف كازاخستان الوطني، حيث استقبلهما السيد ساتوبالدين أباى مدير المتحف، و تفقدا معه الترتيبات التي يقوم بها المتحف استعدادا لافتتاح المتحف الفرعوني المصري به، والذي يحتوى على نماذج لآثار فرعونية مهداة من وزارة الاثار المصرية.
وقال مدير المتحف إنه قام بدعوة السيد يحيى راشد وزير السياحة لافتتاح المتحف الفرعوني يوم 23 يونيو الجاري، مضيفا أن هذا المتحف ينتظر افتتاحه العديد من عشاق الحضارة المصرية القديمة من الشعب الكازاخي.
واصطحب مدير المتحف الدميري في جولة داخل قاعات الاحتفالات التي سيقام فيها حفل افتتاح المتحف الفرعوني.
وقال الدميري إنه من المقرر أن تشارك وزارة السياحة المصرية وهيئة تنشيط السياحة في هذا الاحتفال يوم 23 يونيو الجاري.
وأشار مدير المتحف إلى أنه من المقرر أيضا أن تشارك وزارة الثقافة المصرية في الحفل من خلال عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية، كما ستشارك وزارة الآثار من خلال إلقاء محاضرة للتعريف بالقطع المعروضة بالمتحف الفرعوني المصري، ومحاضرة عن العصر المملوكي لارتباط كازخستان بالعصر المملوكي، نظرا لأن المتحف سيحتوي على العديد من الآثار الخاصة بالظاهر بيبرس - ذو الأصول الكازاخية- داخل قاعة مخصصة له بالمتحف.
وأشار الدميري إلى أنه في نفس توقيت افتتاح المتحف الفرعوني سيتم تنظيم مؤتمر دولى حول السياحة المستدامة بمشاركة وزراء سياحة مختلف دول العالم وتحت رعاية منظمة السياحة العالمية يوم 26 يونيو الجارى بمدينة أستانا.
وفي سياق نفسه، اختتمت فعاليات اليوم الأول لمعرض إكسبو بتنظيم السفير هيثم صلاح لمأدبة عشاء ترحيبا بالوفد المصري ومسؤولين بالحكومة الكازاخية.
وخلال المأدبة بحث الدميري ونظيرة الكازاخي سبل التعاون المشترك بين البلدين لدفع الحركة السياحية.
ودعا الدميرى رئيس هيئة السياحة الكازاخى لزيارة مصر للتمتع بما تزخر به مصر من مقومات سياحية متنوعة.
يذكر أن معرض إكسبو يعد حدثاً اقتصاديا عالميا، تشارك في فعالياته أكثر من 115 دولة و22 منظمة دولية، وتشارك فيه مصر بجناح ضخم وبرامج تتعلق بالطاقة المستدامة والنظيفة والطاقة الخضراء.
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