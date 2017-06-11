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الجيش الأردني يصد محاولة لاقتحام أراضيه من داخل سوريا ويقتل 5 إرهابيين
الجيش الاردني

الجيش الأردني يصد محاولة لاقتحام أراضيه من داخل سوريا ويقتل 5 إرهابيين

2017-06-11 13:05:17
متابعات

قال الجيش الأردنى، اليوم الأحد، إن قوات حرس الحدود الأردنية، قتلت خمسة أشخاص اقتربوا من حدود البلاد، من بلدة التنف الصحراوية السورية، حيث تتمركز قوات خاصة أمريكية تدرب مقاتلى المعارضة السورية.

وأصبحت البلدة بؤرة توتر فى الأسابيع الأخيرة مع محاولة مقاتلين مدعومين من إيران الاقتراب من الحامية الأمريكية، مما دفع طائرات التحالف الأمريكية إلى الرد.

وقال الجيش الأردنى، إنه دمر سيارة ودراجتين ناريتين فى الواقعة.

وفى وقت سابق، قال مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود أحبطت محاولات تسلل لأربعة أشخاص، حاولوا اجتياز الحدود من بعض الدول المجاورة باتجاه الأراضى الأردنية.

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