يجهز نادي ليفربول الإنجليزي 40 مليون إسترليني، لضم لاعب وسط أرسنال، أليكس أوكسلاد تشامبرلين، وبراتب يصل إلى 100 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وانضم تشامبرلين لأرسنال في 2011 قادمًا من ساوثهامبتون بصفقة بلغت 12 مليون إسترليني، ولعب 194 مباراة مع الجانرز مسجلًا 20 هدفًا، وصانعًا لـ 32 أخرى.

وأشارت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إلى أن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، يتمسك بالتعاقد مع تشامبرلين، بالإضافة إلى التعاقد مع المصري محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي، بمبلغ 35 مليون إسترليني.

ويقترب أرسنال من تعديل عقد اللاعب، الذي ينتهي في 2018، ليقطع الطريق على محاولات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، للتوقيع معه.

وحقق تشامبرلين 3 بطولات كأس الاتحاد الإنجليزي مع الجانرز، آخرها الموسم الحالي أمام تشيلسي، كما فاز بالدرع الخيرية مرتين.