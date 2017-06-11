أعلنت حملة غضب الفرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مقتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي يدعى أبو خطاب التونسي، اليوم الأحد، في حي الرومانية غرب مدينة الرقة.

وقالت الحملة في بيان اليوم الأحد، إن قواتها “حررت حي الرومانية غرب مدينة الرقة، بعد يومين من الاشتباكات المستمرة”.

وأضافت الحملة أن قواتها “تمكنت من قتل 11 إرهابيا، إضافة إلى أمير في التنظيم الإرهابي يحمل لقب أبو خطاب التونسي”، ولم تشر إلى مركز القيادي في التنظيم.

وكان لواء صقور الرقة أعلن أمس السبت سيطرته على حي الرومانية، شمال غرب مدينة الرقة.