تنصح طبيبة الأطفال الفرنسية مارتيين فرانسوا فى مستشفى روبير دوريه بباريس الأمهات فى عدم الاستعجال فى إزالة أو استئصال اللوزتين للأطفال أقل من 6 سنوات وفى حالة تعرضهم للالتهاب لخمس مرات فى العام ولمدة عامين متتاليين فهى تعد سـد الحماية للميكروبات التى تدخل عن طريق الأستنشاق مع الأنف.

وأوضحت الطبيبة أن هناك نوعا من حالات البكتيريا المكورة العنقودية التى تسبب الشخير والاستيقاظ ليلا أو عمل البول وهو فى السرير قبل أن يذهب إلى الحمام.. كما أن حجم اللوزتين يكون أضخم من الطبيعى خاصة لدى الأطفال ذوى 4 سنوات، وفى هذه الحالة يترك الجراح جزءا من اللوزتين عند استئصالها لحماية الطفل من الميكروبات التى تدخل الحلق مباشرة.

الجدير بالذكر أن حالات استئصال اللوزتين تضاعفت فى فرنسا من 68 ألف حالة فى عام 2002 إلى 35 ألف حالة سنويا ومحاولة العلاج بالمضادات والعسل قبل اللجوء للجراحة.