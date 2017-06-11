بدأ، منذ قليل، اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

يحضر الجلسة سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد كبير من نواب ائتلاف دعم مصر وقيادته من بينهم محمد السويدى رئيس الائتلاف، وصلاح حسب الله، وطلعت السويدى، واللواء كمال عامر، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء اللجنة التشريعية، بالإضافة لنواب ائتلاف 25/30 الذين احتشدوا فى المقاعد الخلفية.

ويجلس المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أسفل منصة القاعة التى يجلس عليها على عبد العال.