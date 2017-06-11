الأرصاد: الطقس غدا معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار خفيفة غربا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 5ر1 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 5ر2 متر والرياح السطحية لكلا البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 34

الإسكندرية 22 29

مطروح 18 26

بورسعيد 21 27

دمياط 21 28

بلطيم 20 30

الإسماعيلية 18 34

السويس 19 35

العريش 19 30

نخل 13 34

طابا 14 35

الطور 23 31

مرسى علم 26 36

الغردقة 25 36

شرم الشيخ 27 37

رفح 18 29

كاترين 18 32

سيوة 21 37

المنيا 20 35

الفيوم 20 35

رأس سدر 19 33

أبوسمبل 24 40

وسط الدلتا 21 32

أسيوط 20 36

سوهاج 25 37

الأقصر 23 41

أسوان 23 42

شلاتين 24 35

حلايب 26 34

الوادى الجديد 23 38

قنا 23 41

نويبع 23 35

السلوم 17 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 45

المدينة 29 46

الرياض 27 44

المنامة 31 38

أبوظبى 29 40

الدوحة 33 44

الكويت 32 47

دمشق 12 35

بيروت 22 27

عمان 15 32

القدس 16 28

غزة 20 28

بغداد 26 43

مسقط 32 38

صنعاء 13 31

الخرطوم 30 44

طرابلس 20 26

تونس 18 30

الجزائر 20 26

الرباط 19 30

نواكشوط 23 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 26

اسطنبول 17 24

اسلام اباد 23 40

نيودلهى 29 42

جاكرتا 24 33

بكين 17 28

كوالامبور 24 31

طوكيو 17 24

أثينا 19 27

روما 16 30

باريس 11 23

مدريد 21 37

برلين 13 22

لندن 12 19

مونتريال 21 31

موسكو 14 22

نيويورك 23 33

واشنطن 22 34