تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، النسخة الأولى من بطولة طلعت مصطفى الودية لناشئي كرة اليد، والمقامة على مدار يومي 13 و14 يونيو الجاري، على ملاعب نادي الرحاب.

يشارك في البطولة 6 فرق هي (الرحاب “أ و ب” - الزهور - النصر - المعادي – الطالبية” في منافسات مواليد 2004، وفي منافسات مواليد 2007، يشارك فيها 5 فرق هي ( الرحاب “أ وب” – النصر – الطالبية – الزهور”.

تقام البطولة تحت رعاية المهندس وائل الديب نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وتحت إشراف شامبيون أكاديمي برئاسة حسام غريب نجم مصر والزمالك.

حرص نادي الرحاب على الإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة بترتيبات البطولة لإستقبال الحدث بشكل يليق بالفرق المشاركة وتحظى البطولة باهتمام كبير من مسئولي النادي وعلى رأسهم محمد ممدوح مدير عام النادي، والذي يشرف على كافة النواحي الإدارية الخاصة بالنسخة الأولى من البطولة الودية حتى تخرج بالشكل الأمثل