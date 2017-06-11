أكد الدكتور وائل عبد القادر عضو مجلس رئاسي للجاليات المصرية في مدينة “ميلانو” الايطالية، أن مظاهر شهر رمضان في أوروبا محدود وصعبة مقارنة بمصر، مؤكدا أن ساعات الصيام تتعدى الـ18 ساعة.

وأعلن وائل عبد القادر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأحد، أنه هناك تجمعات للمصريين من خلال الجمعيات والأصدقاء والمساجد التي تنظم صلاة التراويح، موضحا أن من أحد المظاهر التي تعطي شعور بأجواء رمضان هو كثرة المحال التجارية المملوكة للمصريين التي تقوم بتزيين محالها وعرض المنتجات والعروض الرمضانية.

وأوضح أن القنصلية المصرية قد نظمت تجمع إفطار رمضاني بمنزل القنصل العام السفير أحمد شاهين منذ يومين.