 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 01:40 مساءً
روابط سريعة
عضو «الجاليات المصرية في ميلانو»: مظاهر رمضان محدودة.. وهذه ساعات الصيام في أوروبا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عضو «الجاليات المصرية في ميلانو»: مظاهر رمضان محدودة.. وهذه ساعات الصيام في أوروبا

2017-06-11 13:24:32
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور وائل عبد القادر عضو مجلس رئاسي للجاليات المصرية في مدينة “ميلانو” الايطالية، أن مظاهر شهر رمضان في أوروبا محدود وصعبة مقارنة بمصر، مؤكدا أن ساعات الصيام تتعدى الـ18 ساعة.
وأعلن وائل عبد القادر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأحد، أنه هناك تجمعات للمصريين من خلال الجمعيات والأصدقاء والمساجد التي تنظم صلاة التراويح، موضحا أن من أحد المظاهر التي تعطي شعور بأجواء رمضان هو كثرة المحال التجارية المملوكة للمصريين التي تقوم بتزيين محالها وعرض  المنتجات والعروض الرمضانية.
وأوضح أن القنصلية المصرية قد نظمت تجمع إفطار رمضاني بمنزل القنصل العام السفير أحمد شاهين منذ يومين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3