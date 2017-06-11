اعلنت شركة مجموعة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات نجاحها فى اطلاق سرب مكون من 119 من الطائرات بدون طيار ثابتة الجناح لتكسر بذلك الرقم القياسي السابق المسجل بإطلاق سرب من 67 من هذا النوع من الطائرات.

وقالت الشركة، التى تعد احد كبار موردى المعدات الالكترونية للجيش الصينى، ان الطائرات الـ 119 قامت بالإقلاع معا فى نفس الوقت باستخدام آلية المنجنيق ونفذت عدة تشكيلات خلال تحليقها في السماء.. لكنها لم تكشف عن المكان او الزمان الذي قامت فيه بهذا الانجاز.

وفى تقرير لها اليوم الاحد عن هذا الحدث، نقلت وكالة انباء شينخوا الصينية الرسمية عن تشاو يان جيه، وهو مهندس في الشركة المذكورة، قوله إنه ومنذ اختراع الطائرات دون طيار في العام 1917 أصبح هناك ادراكا متزايدا بين المتخصصين لقدرة أسراب الطائرات بدون طيار على ان تكون قوة مدمرة لـ “تغيير قواعد اللعبة” فى المعارك الجوية.

واشار الى انه فى السابق لم يكن باستطاعة المتحكمين فى توجيه هذه الطائرات ان يطلقوا الا طائرة واحدة او مجموعة صغيرة من الطائرات فى الجو فى وقت واحد وذلك لصعوبة التحكم فيها ولانها كانت تعتمد بشكل كبير فى طيرانها على التوجيهات والاوامر البشرية الصادرة اليها.. ولكن الان فإن الامر اصبح مختلفا واكثر تطورا فهذه الطائرات باتت تستطيع الان الطيران بقدر يسير من التدخل بشرى حيث ان اعتمادها الاكبر اصبح على تكنولوجيا الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى وهذا التغير يعطى الطائرات بدون طيار القدرة على تنسيق مساراتها فيما بينها فى الجو لمنع اصطدامها ببعضها البعض كما انه اعطاها القدرة على تقسيم المهام فيما بينها لتستطيع على سبيل المثال ان توسع نطاق البحث عن سيارة مشتبه بها فى اقل وقت.

واشار تقرير الوكالة الى ان الطائرات بدون طيار اصبح لديها الان الكثير من الاستخدامات غير العسكرية فمثلا من الممكن استخدامها فى اعمال الرصد الجوى وفى المساعدة فى اقامة شبكة اتصالات للطوارئ فى حالات وقوع كوارث طبيعية.