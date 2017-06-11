شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد توقيع عقود مستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة في منطقة العين السخنة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة في جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين.

وقام باعتماد العقود لـ 15 مشروع مع 13 مستثمرا، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عمرو حسب الله، العضو المنتدب لشركة السويس للتنمية الصناعية، في حضور د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقد أعلن الفريق مهاب مميش، أن هذه العقود لاستثمارات داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء أي مشاكل عالقة مع المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار وزيادة المشروعات المقامة داخل منطقة تنمية إقليم قناة السويس، لافتًا إلى أن الاتجاه الحالي الذي تنتهجه المنطقة الاقتصادية هو تسوية بعض المسائل العالقة وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية إنه أجرى مفاوضات للتسوية مع الشركات والمطور الصناعي الممثل في شركة السويس للتنمية الصناعية لحل الأمور العالقة ومن ثم سرعة تنفيذ المشروعات لتنمية وتطوير المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت بعد مفاوضات مع الشركة استمرت لمدة شهر في توقيع هذه العقود، والتي بموجبها سوف يتم إقامة 15 مشروعًا بمنطقة العين السخنة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوية والمنتجات الورقية وبعض الصناعات الأخرى، التي ستساهم في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.

وأضاف الفريق مميش أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم للمنطقة، ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وأن الوزيرة د.سحر نصر وعدت بدعم المنطقة في حل المسائل العالقة داخلها مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية التي من شأنها جذب الاستثمارات وزيادتها.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الرئيس السيسي كان على رأس الداعمين للمنطقة، الذي وجه بضرورة الإسراع في تحقيق بعض الأعمال والنتائج الإيجابية بالمنطقة والموانئ، وهو ما يظهر يوما بعد يوم، مشيرًا إلى سياسة المنطقة في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في إقليم تنمية قناة السويس من خلال الحوافز والسياسات التي تسهم في التسهيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمر، كما أن المنطقة تركز على الصناعات التي توفر عدد فرص عمالة أكبر والتي تخدم المجتمع المصري وتلبي احتياجاته.

أما عن عقود الـ 15 شركة التي تم توقيعها بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعي ممثلًا في شركة السويس للتنمية الصناعية، فقد كشف الفريق مهاب مميش أن الأراضي كانت تحت تصرف المطور الصناعي، وتم ترفيقها وتبقى إقامة المشروعات عليها واستغلالها، وباعتماد توقيع هذه العقود بين الطرفين يمكن من إقامة المشروعات والتنفيذ الفوري بالمنطقة الصناعية.

وقال الفريق مميش إن المنطقة الاقتصادية التزمت بقرارات المجموعة الوزارية للجنة فض المنازعات فيما قررته لقواعد التسوية مع المطوريين الصناعيين، بعد الاتفاق على خطة تنمية واضحة في مدة زمنية محددة.

وأعلن الفريق مميش أن الهيئة يتمثل دورها في اعتماد توقيع هذه العقود والتأكد من المشروعات طبقًا للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية مع تحصيل نسبة الـ10 % من هذه العقود من المطور الصناعي لصالح المستثمر متمثلة في إنهاء أي إجراءات يتطلبها لتنفيذ المشروع.

وأكد الفريق مميش أن هذه التسويات جاءت بعد نجاح المنطقة خلال الفترة الماضية في تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، وبانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

كما نجحت المنطقة الاقتصادية خلال الشهر الماضي في حل بعض التسويات العالقة مع المستثمرين منها التسوية بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والتي كانت عالقة على مدار 5 سنوات ماضية، حيث تم إجراء مفاوضات جديدة وتخصيص مساحة أراضي تبلغ 1,25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة ومن ثم تنفيذ مشروعاتها.

كما تم تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين والتي انتهت إلى الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2,2 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين.

وكذلك شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والتي انتهت إلى توفيق أوضاع الشركة وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2016 الماضي..حيث وافق الفريق مميش على تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمباني للشركة وذلك لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد.