أعادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتح بوابات المسجد الأقصى في القدس، اليوم الأحد، بعدما أغلقتها لعدة ساعات أمام المصلين المسلمين.

وأغلقت الشرطة أبواب المسجد أمام المصلين المسلمين، بحجة إلقاء مجهولين الحجارة نحو مجموعة من اليهود داخل باحات المسجد.

وذكرت الناطقة بلسان شرطة الاحتلال، لوبا السمري، أنه تم اعتقال مشتبهين اثنين من سكان نابلس شمال الضفة الغربية، بتهمة إلقاء الحجارة على المجموعة، وعلى إثر ذلك تمت إعادة فتح أبواب المسجد.

ويقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، باستثناء يومي السبت والجمعة.

وتقول دائرة الأوقاف في القدس إن الاقتحامات المتكررة، تهدف إلى “تغيير الواقع التاريخي والديني للمسجد الأقصى”.