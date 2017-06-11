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الأحد 11 يونيو 2017 12:05 مساءً
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وزير الإسكان يسلم وحدات «الإسكان الاجتماعي» بالشروق
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

وزير الإسكان يسلم وحدات «الإسكان الاجتماعي» بالشروق

2017-06-11 12:05:09

سلم وزير الإسكان المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، 650 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، للمستفيدين بمدينة الشروق.

ومن المقرر، أن يقوم الوزير، بجولة تفقدية للمشروعات المنفذة بالمدينة، ضمن جولاته المستمرة لدفع العمل بالمواقع المختلفة.

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