أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المواطنين؛ بحجة إلقاء حجارة على مستوطنين اقتحموا الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد أن الاحتلال أغلق المسجد فقط أمام دخول وخروج المصلين المسلمين إلى أن يتم القبض على “المشتبهين بإلقاء الحجارة، فيما تسمح قوات الاحتلال بمواصلة اقتحامات المستوطنين من جهة باب المغاربة”.

واستأنف مستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات مشبوهة وسريعة في المسجد، بسبب التواجد الكبير للمصلين، برحابه الطاهرة.