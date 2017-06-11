قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش الاسرائيلي عزز خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملموس مستوى جاهزيته امام التهديدات القادمة من قطاع غزة.

واوضحت الصحيفة انه خلال النقاشات الداخلية التي يجريها الجيش والشاباك بدأوا الحديث عن امكانية حدوث تصعيد في القطاع..مشيرة الى أنه لا يجب قراءة تقارير الاستخبارات بل يكفي النظر الى التغييرات والتوجهات الناشئة على الارض لمعرفة اتجاه الرياح فالوضع الانساني في قطاع غزة يتفاقم بسبب مشاكل البنى التحتية التي تؤثرعلى توفير الماء والكهرباء والضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على حماس بالاضافة الى أن قطرالممول الاساسي لحماس / التي تتخذ منها قيادة التنظيم الخارجي مقرا لها / تواجه مقاطعة سياسية وضغطا دوليا متزايدا قد يؤثرعلى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه لحماس وبالتالي يزيد من تفاقم الاوضاع في غزة.

وأضافت أنه نتيجة لهذه الظروف يسود الاعتقاد بأن حماس ستعمل بشكل كبير من اجل تحسين الوضع الاقتصادي ومكانتها في العالم العربي وأن المواجهة مع اسرائيل يمكن أن تساعدها جدا في تحقيق هذا الهدف.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت” ان اسرائيل ستبدأ فى الاسابيع القادمة العمل على انشاء العائق الجوفي الذي سيقضي عمليا على مشروع الانفاق التي حفرها الجناح العسكري للتنظيم ويصعب التصديق بأن حماس لن تحاول التشويش على العمل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمنى ان حماس تحاول بكل قوة تنفيذ عمليات ارهابية في الضفة كما يزيد رجال التنظيم من التظاهرات مقابل السياج الحدودي فيما قتل متظاهر بنيران الجيش الاسرائيلي يوم الجمعة الماضى أى أن محفزات التصعيد عالية جدا ويمكن التكهن بأنه في الفرصة الاولى ستسمح حماس للتنظيمات المتمردة بإطلاق الصواريخ من غزة على مشروع العائق الجوفي بهدف وقف العمل فيه ولكن اسرائيل بعثت برسائل مفادها انها لن تسمح بوقف المشروع حتى بثمن التصعيد .

وأشارت الى أن من سيدير الازمة الجديدة امام اسرائيل هو يحيى السنوارالزعيم الجديد لحماس والمعروف بنهجه المتشدد.. وأكدت أن المطلوب من اسرائيل حاليا استخبارات رادعة واحباط أى عمليات في الضفة وفي الاراضي الاسرائيلية بالاضافة الى القيام بخطوات لتحرير الضغط الاقتصادي في قطاع غزة تمهيدا لمواجهة لتصعيد خلال المدى القصير.