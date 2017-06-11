جيلان جبر: تحركات «مصرية - خليجية» لتوضيح هذا الأمر!2017-06-11 11:58:18
أكدت جيلان جبر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن توجيهات صدرت لسفراء كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين في عدد من العواصم، لعقد لقاءات مع مسئولى الخارجية؛ لشرح تفاصيل وأسباب قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.
وأضافت جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الأحد، أن هناك تحركات رباعية فى كل العواصم لشرح خلفية قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر، بعد التأكد من دعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية، وتوضيح الأسباب والمبررات والأسانيد التى استندت لها الدول الأربع قبل أن تتخذ هذا القرار لصناعة حشد دولي حول جرائم قطر الإرهابية.
وأكدت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن حكام دويلة قطر مازالوا بحالة تعنت واضحة رغم كل تلك الاتهامات وحالة الحصار التى تعيشها ما جعل الشعب القطري وحده يدفع ثمن قطع العلاقات مع دول العالم العربي، مشيرة إلى أن هناك محاولات مستمرة من قبل الجانب القطري على جذب قوي داعمة لنظامه من روسيا و ألمانيا.
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