وزير خارجية الكويت: تؤكد حتمية حل الخلاف بين الأشقاء في نطاق البيت الخليجي الواحد2017-06-11 11:56:08
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ضرورة حل الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين وبين قطر في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء.
وأعرب وزير الخارجية فى تصريح له اليوم الأحد ، عن تقدير دولة الكويت البالغ لكافة الدول التي أجمعت على دعم جهود دولة الكويت في هذا السياق .. وقال إن دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية.
وأوضح الشيخ صباح الخالد أنه في ضوء تلك التطورات الأخيرة وانطلاقا من حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الحفاظ على هذه العلاقة الأخوية قوية ومتماسكة بما يدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحفظ لدوله وحدتها ويعزز من دورها ومكانتها فقد قام أمير الكويت بزيارة إلى السعودية والإمارات وقطر وبحث مع الأشقاء السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه.
وأعرب الشيخ صباح الخالد في ختام تصريحه عن تطلعه بأن يتحقق للمساعي الخيرة لأمير الكويت الوصول إلى توافق لتهدئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية.. مؤكدا استعداد المسئولين في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار.
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