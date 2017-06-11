حريق في مركز للمهاجرين بألمانيا وإصابة 37‎ شخصًا بينهم أطفال

قال مسؤولون في الشرطة ومكافحة الحرائق في ألمانيا إن 37 شخصا بينهم عشرة أطفال أصيبوا في حريق اندلع في وقت مبكر اليوم الأحد في مركز للمهاجرين في مدينة بريمن بشمال البلاد.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الحريق بدأ في صندوق قمامة في الطابق السفلي من المبنى الذي يضم أكثر من 100 مهاجر، وفقا لرويترز.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق ومن بين ذلك المشاعر المناهضة للمهاجرين.

وذكرت إدارة مكافحة الحرائق في بريمن أن 14 من المصابين وبينهم عشرة أطفال نقلوا إلى عيادات في المدينة بينما تلقى آخرون العلاج في موقع الحادث.

وشارك أكثر من 70 رجل إطفاء و27 عربة إطفاء في إخماد النيران. وذكرت الإدارة أن المبنى ليس صالحا للسكن في الوقت الحالي.

وشهدت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أعمال العنف التي ينفذها اليمين المتطرف بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر على البلاد خلال العامين الماضيين وذلك وفقا للتقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية.