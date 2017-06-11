أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء أن إجمالي كمية الصادرات خلال الفـترة من ديسمبر 2016 حتى فبراير 2017، بلغت 8,134 ألف قنطار متري.. مقابل 7,112 ألف قنطار متري للفترة ذاتها من الموسم السابق بنسبة زيادة 6,19٪.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأحد - في النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثاني (ديسمبر/ فبراير) للموسم الزراعي 2016 / 2017 - أن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغت 6,127 ألف قنطار متري خــلال الـفـتـرة (ديسمبر2016/ فبراير2017) مقابل 4,76 ألف قنطار متـري الفترة ذاتها من الموسم الماضي بنسبة زيادة 1,67 ٪، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الصادر والمستهلك ليست زيادة حقيقية بقدر ماهو انخفاض حاد في الموسم السابق (2015/ 2016) عن الموسم (2014/2015)

وبيّن أن كمية الأقطــان التي تم حلجها بلغت 4, 0 مليون قنطار متري خلال الفـترة (ديسـمبر2016/ فبراير 2017) مقابـل 0.9 مليون قنطار متري الفترة ذاتها من الموسم السابق بنسبة انخفاض 2,54٪.. وذلك لانخفاض المحصول عن الموسم السابق.