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مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين برصاص جندي أفغاني‎
الجيش الامريكي في افغانستان

مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين برصاص جندي أفغاني‎

2017-06-11 11:48:57
محيط: أ. ش. أ

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطاء الله خوجياني، عن ‏مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة رابع برصاص جندي أفغاني من قوات العمليات الخاصة في مقاطعة أتشين بإقليم ننجرهار بشرق أفغانستان.‏

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغاني عن خوجياني إن الحادث ‏وقع مساء أمس إثر قيام جندي أفغاني بفتح النار على الجنود الأمريكيين، ‏وقتل مرتكب الحادث إثر تبادل إطلاق النار مع القوات الأمريكية.‏

يعد إقليم ننجرهار بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، لكن الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة كثفت أنشطتها المسلحة في بعض أجزائه خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن القوات الأفغانية تنفذ عمليات لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع ‏القوات الأمريكية في أفغانستان للقضاء على المسلحين المنتمين ‏لتنظيم داعش الإرهابي في الإقليم.‏

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