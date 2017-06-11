نفت الأمانة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، إغلاق الشوارع المحيطة بالمجلس تزامنًا مع شروع البرلمان في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير.

وأوضح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن كل الشوارع المحيطة بالمجلس مفتوحة باستثناء الشارع الفاصل بين مجلس الوزراء والبرلمان، الذي تم إغلاقه منذ فترة.

جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يترأس اليوم أول جلسة استماع تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا بـ”تيران وصنافير”.