نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن طهران وجهت إنذار شديد اللهجة للأكراد بمعاقبتهم حال الاستمرار في مشروع الانفصال عن العراق، كما هدد البرلمان العراقي باستخدام القوة العسكرية لمنع إجراء الاستفتاء في المناطق الكردية والمقرر في 25 سبتمبر/ أيلول.

ونقلت مصادر كردية عن بارزاني قوله خلال اجتماع حكومة كردستان المحلية إن “التهديدات أيا كان مصدرها لن تخيف الأكراد الذين قرروا المضي قدما في مشروع الاستقلال”، حسبما ذكرت الصحيفة السعودية.

وأشار بارزاني إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى ما وصفه باستمرار الحكومة والقيادة السياسية العراقية في سياسة “التجاوز على الدستور والتهميش وإهمال حقوق الأكراد والسماح للدول الخارجية في شؤونهم”.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” فإن بارزاني سيطلب الحماية الدولية حال تعرض الأكراد لأي تهديدات إيرانية أو تركية على خلفية مشروع الاستقلال.