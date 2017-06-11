إيران تفتح خطا جويا خاصا بقطر2017-06-11 11:29:25
أعلن علي همتي، رئيس هيئة الصناعة والتجارة في محافظة فارس الإيرانية، فتح خط جوي لتصدير الخضروات والفواكه يوميا إلى دولة قطر عبر مطار مدينة شيراز.
ونقلت وكالة تسنيم” المحلية عن همتي قوله: “لقد وصلت أول شحنة غذائية محمولة جوا من مطار شيراز إلى الدوحة.. سنرسل يوميا حوالي 100 طن من الخضروات والفواكه إلى هناك”.
وأضاف همتي: “بالنظر إلى العقوبات المفروضة على قطر، فإن هناك فرصة لتوسيع صادراتنا إليها، يجري حاليا التنسيق مع ميناء بوشهر أيضا، جنوبي إيران، لتصدير مواد بناء من مدينة شيراز إلى قطر”.
وقطعت كل السعودية والبحرين والإمارات ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحبت دبلوماسييها من الدوحة، متهمة إياها بـ “دعم الجماعات الإرهابية، والترويج للأفكار المتطرفة، والتدخل في شؤون الدول الأخرى”. إضافة إلى إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية معها.
وأدرجت هذه الدول، الخميس الماضي، 59 كيانا و12 فردا من مختلف الجنسيات العربية، بما فيها القطرية، على قوائم الإرهاب، متهمة قطر بالارتباط بهذه الكيانات والأفراد.
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