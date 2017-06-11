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رئيس الوزراء يسلم عقود استثمار «المنطقة الاقتصادية»
رئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

رئيس الوزراء يسلم عقود استثمار «المنطقة الاقتصادية»

2017-06-11 11:26:40

سَّلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عقود استثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لعدد 15 مستثمرًا يمثلون 13 شركة.
جاء ذلك خلال اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولي وهيئة تنمية قناة السويس.

وتشمل العقود الاستثمارية، قطاعات صناعات تكنولوجية وأدوية ومنتجات ورقية وكارتون، وإعادة تدوير مخلفات صناعية.
وتتضمن الشركات التي شهدتها الاتفاقية، شركة سيمنس للتكنولوجيا وشركة البحر المتوسط لصناعة الأسمدة والكيماويات وشركة المحبة لصناعة الكرتون والأدوات الورقية وشركة “بي جوي” وشركة “أدكو فارما إيجيبت” وشركة السخنة للمقاولات والإنشاءات وشركة أمانة للخرسانة.

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