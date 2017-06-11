في أول رد على الأنباء التي تحدثت عن نية الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، إقالته من منصبه، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن زيارته الأخيرة إلى الرياض كانت موفقة.

وأضاف المبعوث في منشور مقتضب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “الجهود مستمرة لمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سلمي على أمل أن يلهم شهر رمضان الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية”.

وتأتي ذلك بعد ساعات قليلة من بث قناة “الميادين” الفضائية أخبارا عاجلة نقلا عن مراسلها في نيويورك، جاء فيها أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس قرر الاستغناء عن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأشارت القناة إلى أن قرار غوتيريس جاء بعد رفض قيادات صنعاء التحاور مع ولد الشيخ بشكل نهائي.

وكان أن المبعوث الأممي التقى مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض يوم 8 حزيران/يونيو الجاري، وقبل ذلك في أيار/مايو الماضي. كما اجتمع المبعوث في صنعاء مع ممثلي الحكومة المشكل من قبل جماعة “أنصار الله” وحزب المؤتمر الشعبي العام.

واتهمت الحكومة المشكلة من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، المبعوث الأممي بداية هذا الشهر بالانحياز إلى السعودية وبأنه ليس محايدا.