علنت صحيفة “ميرور” البريطانية عن أنباء تفيد بمقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي بغارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري أمس على مدينة الرقة.

وقالت الصحيفة في تقريرها اليوم إن “زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل السبت بغارة جوية في سوريا، وفقا لتقارير لم يتم التحقق منها في وسائل الإعلام الحكومية السورية”.

وأوضحت الصحيفة أن مزاعم وادعاءات انتشرت في الأوساط المحلية بأن البغدادي زعيم “داعش” قتل في غارة جوية أمس، مضيفة أن وسائل إعلام تابعة للتنظيم المتشدد نشرت صورا أظهرت الدمار الواسع الذي خلفته قذائف وانفجارات ضخمة هزت معقله في الرقة.

ورفعت الولايات المتحدة في وقت سابق سقف المكافأة التي كانت قد رصدتها لمن يدلي بمعلومات عن البغدادي لأكثر من الضعفين، وعرضت 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد على تحديد موقع البغدادي أو إلقاء القبض عليه أو إدانته.

يشار إلى أن الأدلة الأخيرة المكتشفة عبر أفلام وثائقية أجنبية تُظهر أن أبو بكر البغدادي نجا بصعوبة من القبض عليه في العراق عام 2013، قبل أن يطلق العنان لجيشه من المسلحين، بحسب ميرور.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التلفزيون السوري نقل خبرا مفاده مقتل “البغدادي” في غارة جوية، ولم يصدر أي تأكيد رسمي سوري.