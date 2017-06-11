نجح وزير السياحة يحيى راشد فى فرض هيبة الدولة على القطاع السياحى، الذى كان يشهد سابقا سطوة غير محدودة للقطاع الخاص فى توجيه حركة الوزارة وقراراتها.

الوزير لم يرضخ فى تحركاته وقراراته إلى ابتزاز البعض من القطاع السياحى، ومحاولاتهم اللعب بورقة التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص الذى ادعى البعض بالمخالفة للواقع أنه غائب ووجهوا حيال الوزير العديد من الانتقادات التى ثبت جليا عدم صحتها جميعها.

أصحاب المصالح الخاصة من القطاع الخاص السياحى لم يتمكنوا من فرض وجهة نظرهم على الوزير، خاصة فى قضية لائحة انتخابات الغرف السياحية والتى اعتمد الوزير فيها على الآراء القانونية خاصة مجلس الدولة حتى يغلف كل قراراته بقوةً القانون بما يستحيل معه توجيه الانتقادات المعتادة والطعون المتكررة.