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ساعية بريد روسية تخفي 100 ألف رسالة عن أصحابها
رسائل بريد

ساعية بريد روسية تخفي 100 ألف رسالة عن أصحابها

2017-06-11 11:35:34
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عثرت الشرطة الروسية في منزل شقيقة ساعية بريد في مدينة تشيتا في أقصى شرق البلاد على أكثر من مئة ألف رسالة “تائهة” عن أصحابها بلغ وزنها الإجمالي أكثر من ألفي كغ.

وذكرت مصادر الشرطة أن اكتشاف أمر الرسائل “التائهة” جاء صدفة خلال تفتيش شقة شقيقة ساعية البريد في إطار تهمة منسوبة إليها هي الأخرى، لم تكشف الشرطة عن طبيعتها.

وأشارت مصلحة البريد في المدينة الروسية المذكورة، إلى أنها تلقت كيلا من الشكاوى حول فقدان الرسائل البريدية وعدم وصولها إلى الجهات الرسمية والأشخاص المرسلة إليهم، وأن بين الرسائل “المفقودة”، كمية كبيرة من الإخطارات التي تبعث بها مصلحة الضرائب الروسية للمواطنين مرة كل عام.

الشرطة لم تكشف حتى الآن عن سبب تقصير ساعية البريد في عملها، وعن سر احتفاظها بالرسائل عوضا عن إتلافها مثلا، لإبعاد الشبهة عنها بالتقصير وعدم تأدية مهام وظيفتها.

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