عمرة العشر «الأواخر» تنطلق غدًا وسط تراجع كبير فى الأعداد2017-06-11 11:12:14
تبدأ غدا الاثنين رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان التى تتراوح بين 7 أيام إلى 12 يوما بعد أن انتهى قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة من إنهاء جميع اجراءات سفر المعتمرين الذين بلغ عددهم لهذه الفترة حوالى 100 ألف معتمر ليصل إجمالى المعتمرين هذا الموسم إلى 600 ألف معتمر فقط بانخفاض حوالى 60 % عن الموسم الماضى.
وكانت وزارة السياحة قد أعلنت نهاية الاسبوع الماضى انتهائها من تلقى كشوف أسماء المعتمرين الخاصة بعمرة العشر الأواخر من رمضان وذلك من خلال شركات السياحة العاملة فى هذا المجال.
وقالت إيمان سامى رئيسة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إنه وفقا لمؤشرات الاقبال فإن إجمالى أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام لن تتخطى 600 ألف معتمر حيث بلغ أعداد المعتمرين حتى نهاية العشر الاوائل من رمضان 549 ألف معتمر.
وأشار إلى أن الأعداد تراجعت كثيرا عن العام الماضى الذى تخطى فيه أعداد المعتمرين المصريين مليونا و270 ألف معتمر وأن معدلات التراجع هذا العام بلغت حوالى 60 % بسبب بدء موسم العمرة متأخرا حوالى 6 شهور ولم يتم تنفيذها الا بداية شهر رجب.
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