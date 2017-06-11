نقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر أمني إيراني قوله، إن منفذي هجومي طهران اللذين استهدفا مبنى البرلمان وضريح الخميني الأربعاء الماضي، من القومية الكردية في إيران.

وأوضح المصدر أن “المسلحين اللذين هاجما البرلمان من محافظة كردستان، فيما ينتمي مهاجما ضريح الخميني إلى محافظة كرمنشاه غرب البلاد.

وقال المصدر: “المرأة التي كانت ترشد المهاجمين على ضريح الخميني، والتي اعتقلت قبل أن تقدم على تفجير نفسها، من مدينة بوشهر جنوبي البلاد”.

كان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، أعلن أمس السبت مقتل العقل المدبر لهجمات الأربعاء في طهران، في إحدى ضواحي العاصمة طهران، دون أن يكشف عن هويته.

وكانت “الاستخبارات الإيرانية” أعلنت يوم الخميس 8 يونيو إن 6 “إرهابيين” الذين استهدفوا مقر البرلمان ومرقد الخميني في طهران، حاروا في السابق مع تنظيم “داعش” في الرقة بسوريا والموصل بالعراق، وينتمون جميهم إلى الفكر “الوهابي”.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا، وجرح 44 آخرين.