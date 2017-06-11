يلتقي منتخب مصر مع منتخب تونس مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 ، ويقدم لكم موقع صدى البلد تقريرا بالأرقام عن تاريخ المواجهات المباشرة بين منتخبي مصر وتونس.

التقى المنتخبان في 38 مباراة مختلفة، منها مباراتين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، و8 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا، و6 مباريات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية، ومباراة واحدة في بطولة كأس العرب، و15 مباراة ودية دولية.

وخلال 38 مباراة، تفوق المنتخب التونسي، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل المنتخبان في 11 مباراة، فيما فاز منتخب مصر في 12 مباراة.

ونجح منتخب تونس في تسجيل 41 هدفا في مرمى منتخب مصر، فيما سجل منتخب مصر 35 هدفا في مرمى منتخب تونس.