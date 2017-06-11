قال الحزب الديمقراطي الوحدوي في بريطانيا إنه لم يمنح المحافظين دعمه بعد، وإن المفاوضات حول تشكيل التحالف معهم لا تزال مستمرة.

وأضاف الحزب في بيان نقلته قناة “سكاي نيوز”، أن المفاوضات تجري حتى الآن في أجواء إيجابية، وأنها ستستمر الأسبوع المقبل للبحث في التفاصيل والتوصل إلى اتفاق حول تركيبة البرلمان الجديد”.

وكان مكتب رئاسة الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن الحزب الديمقراطي الوحدوي وافق على مسودة اتفاق بشأن دعمه حكومة المحافظين، وقال مصدر لسكاي نيوز، إن خطأ تخلل نص البيان لدى نشره.

وحصل المحافظون على 318 مقعدا فقط، أي أقل من نصف المقاعد الـ 650 في الانتخابات الأخيرة، ما لا يخولهم تشكيل حكومة جديدة بوحدهم.

وتسعى رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى تشكيل الحكومة عبر التحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يمثل ناخبين من إيرلندا الشمالية، والذي فاز بـ 10 مقاعد برلمانية.