أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي2017 - 2018، والتي تضم كلا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعددا من نواب رؤساء جامعات (القاهرة ـ الإسكندرية ـ أسيوط ـ طنطا ـ المنيا ـ قناة السويس)، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإضافة إلى أحد نواب التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة.

وذكرت وزارة التعليم العالي - في بيان اليوم الأحد - أن عبد الغفار أصدر قرارا وزاريا بتشكيل المكتب التنفيذي لهذه اللجنة، والذي يختص بالإعداد والتنفيذ والمتابعة المستمرة للأنشطة الطلابية، ويضم ممثلين عن وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والاتحاد الرياضي للجامعات، ومعهد إعداد القادة بحلوان، والكليات المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة.