تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأحد، فيديو قالوا إنه لأول ظهور لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد الإفراج عنه في مدينة الزنتان، ليتبين عقب ذلك أن اللقطات المصورة قديمة.

وقال النشطاء إن الفيديو، الذي ظهر فيه سيف الإسلام مرتديا الزي الشعبي الليبي ومحاطا بعدد من الأشخاص، التقط داخل أحد المنازل، دون أن يحددوا المنطقة أو تاريخ الفيديو.

وكانت محاولة سابقة للإفراج عن سيف الإسلام، قبل أكثر من عام صاحبها حديث داخل ليبيا عن إمكانية أن يلعب دورا في تجميع الفرقاء المتناحرين في البلاد.

وكانت كتيبة ” أبو بكر الصديق” التابعة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت في وقت سابق السبت، إطلاق سراح سيف الإسلام ومغادرته مدينة الزنتان الجمعة إلى مكان غير معلوم داخل ليبيا .

وذكرت الكتيبة في بيان أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالبات وزارة العدل بالحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي وقانون العفو العام القاضي بالإفراج عن كل من لم يثبت تورطهم في جرائم بحق الليبيين الذي أقره البرلمان الليبي.