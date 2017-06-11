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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث طعن بألمانيا
عناصر من الشرطة الالمانية

مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث طعن بألمانيا

2017-06-11 10:38:51
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أعلنت الشرطة الألمانية في وقت مبكر اليوم الأحد أن رجلًا لقي حتفه في حادث طعن بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن شخصين آخرين قد أصيبا في الحادث، وأن إصابات أحدهما خطيرة ولم يدلِ المتحدث بتفاصيل.

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