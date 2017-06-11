قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إن تراجع مخزونات النفط الخام سيتسارع في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة.

وأضاف الفالح متحدثا للصحفيين في أستانة عاصمة قازاخستان أن السعودية ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة في المدى الطويل.

وقال خلال مؤتمر صحفي “السوق الأمريكية ستظل مهمة (لنا) وسنواصل في المدى الطويل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تتلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي.”