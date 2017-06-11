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إدراج 4 أفراد على «قوائم الإرهاب» لانضمامهم إلى الإخوان
محكمة

إدراج 4 أفراد على «قوائم الإرهاب» لانضمامهم إلى الإخوان

2017-06-11 10:33:21

نشرت الوقائع المصرية، ملحق “الجريدة الرسمية” منذ قليل، حكم الدائرة الـ17 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 4 أفراد على قائمة الإرهابين لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

والأربع أفراد هم: “هدى محمد عطية رزق، وإيمان صبري سيد عثمان، وأحمد صبري سيد عثمان، والمعتز بدين الله صبري سيد عثمان”، وصدر القرار، وتلي بـ”غرفة المشورة”، بجلسة المحكمة المنعقدة اليوم.

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