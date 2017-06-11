تتجه أنظار عشاق ومحبى كرة القدم المصرية والأفريقية إلى الملعب الأوليمبي برادس لمتابعة الدربى العربى الأفريقى بين المنتخب الوطنى ونظيره التونسى، فى إطار افتتاح مشوار المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة المباراة بشكل حصرى على “bein sports 1 hd”.

ويسعى المنتخب الوطنى إلى افتتاح التصفيات المؤهلة إلى الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون بشكل قوى من خلال تحقيق نتيجة فى لقاء اليوم الصعب أمام أبناء نسور قرطاج.