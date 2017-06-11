بيان ناري من «الأهلي» ضد اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى، أن ناديه لن يقبل فرض الوصاية عليه من اللجنة الأوليمبية المصرية والجهة الإدارية، بوضع ما يسمى اللائحة الاسترشادية لتحديد شكل الانتخابات المقبلة.

وقال في تصريحات صحفية إن تلك اللائحة إعلان واضح على التدخل الحكومى فى العملية الانتخابية وشئون النادي.

وأضاف أن إدارة النادى ستتخذ كل الإجراءات لحماية حقوق أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء، وهم من أولوا الثقة لمجلس الإدارة للحفاظ على تلك الحقوق.