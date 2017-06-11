افتتح الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، محطة المخا البخارية للكهرباء بمحافظة تعز جنوبي اليمن، بعد أن أعاد تأهليها، وذلك في إطار جهود الإمارات لمساعدة الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن مدير محطة كهرباء مدينة المخا الساحلية، علي أحمد الرعيني، قوله “إن المحطة عانت من الإهمال خلال سيطرة الانقلابيين الحوثيين على المدينة”.

وأشار إلى “نهب الحوثيين معداتها وأجهزتها، علاوة على الأضرار التي لحقت بها أثناء حرب تحرير المدينة” الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وقال إن “هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنقذت الموقف عقب تحرير مناطق الساحل الغربي، وتدخلت بشكل فوري لإعادة صيانة المحطة والشبكة الداخلية للمدينة خلال وقت قياسي، وباتت المحطة جاهزة للتشغيل بقوة 145 ميغا”.

من جانبها، أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مواصلتها صيانة المحطة والشبكة الداخلية خلال الأيام المقبلة، إضافة الى إيصال الشبكة الكهربائية للمناطق التي سيتم تحريرها تباعا في محافظة تعز.

وأعرب الأهالي في المخا عن شكرهم لدولة الإمارات والجهود التي تبذلها لإعادة تطبيع الحياة ورفع المعاناة عن سكان المدينة.