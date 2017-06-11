توغل عراقي في آخر "أحياء داعش" بالموصل2017-06-11 10:14:05
أعلن مصدر عسكري عراقي، الأحد، استمرار التوغل داخل “آخر الأحياء المتبقية تحت سيطرة داعش” غرب مدينة الموصل، التي استعادت معظمها القوات الحكومية بعد أشهر على بدء المعركة بدعم من التحالف الدولي.
وقال المصدر لـ”سكاي نيوز عربية” إن القوات العراقية مستمرة في التوغل بحي الشفاء، وسط عمل الفرق الهندسية بالجيش عىل “إزالة الألغام والأفخاخ ومخلفات داعش في حي الزنجيلي وإنقاذ العوائل العالقة وسط المباني المفخخة”.
وكانت القوات العراقية، التي يدعمها الغطاء الجوي لطائرات التحالف، أعلنت، السبت، استعادة السيطرة على حي الزنجيلي، أحد أحياء المدينة القديمة غربي الموصل، بشكل كامل، بعد معارك مع تنظيم داعش.
واستردت القوات الحكومية العراقية شرق الموصل في يناير، وبدأت في هجوم جديد في 27 مايو أيار للسيطرة على الجيب المتبقي تحت سيطرة داعش، في الجانب الغربي من المدينة حيث يعتقد أن نحو 200 ألف مدني محاصرون فيه في ظروف معيشية مروعة.
والسبت، قالت مصادر أمنية إن قوات عراقية صدت هجوما شنه التنظيم في الساعات الأولى من الصباح، على بلدة الشرقاط جنوبي الموصل، حيث قتل بالمعركة أكثر من 38 من العسكريين والمدنيين، وأصيب 40 آخرون.
وخسرت داعش السيطرة على الشرقاط لقوات الحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة ومقاتلين من العشائر العام الماضي. ومهدت السيطرة عليها بدء الهجوم على الموصل المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.
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