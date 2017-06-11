قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن أجواء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي ألمانيا إيجابية، حيث ستكون الزيارة الثانية للرئيس السيسي إلي ألمانيا خلال عامين.

وأضاف “عبد العاطي”، في تصريحات تليفونية، لفضائية “أكسترا نيوز”، صباح اليوم الأحد، أن الأجواء الإيجابية لزيارة الرئيس السيسي إلي ألمانيا تعكس دفء العلاقات بين ألمانيا ومصر، والمستوي الرفيع للتنسيق بين السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وعن تفاصيل الزيارة أوضح سفير مصر في ألمانيا أن برنامج الزيارة مزدحم للغاية حيث إن هناك أكثر من 15 فعالية ولقاء يشارك فيها الرئيس السيسي في يوم ونصف فقط، ما يعكس مدى كثافة اللقاءات.

وتابع: أن قضية الاستثمار، وسبل جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلي مصر، ستكون علي أولوية القضايا التي سيناقشها الرئيس السيسي خلال زيارته، حيث إن مصر أصبحت دولة بها فرص كبيرة للاستثمار، خاصة بعد حزمة القرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة.

وأشار “عبد العاطي” إلي أنه ستتم مناقشة ملفات مرتبطة بالتجارة وفتح السوق الألمانية أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلي ملف السياحة حيث إن السياحة الألمانية الآن تتصدر السياحة الأجنبية التي تزور مصر مؤخرًا، بإجمالي 400 ألف سائح منذ يناير الماضي.

ولفت سفير مصر بألمانيا إلي أنه ستتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات يأتي علي رأسها قضية الإرهاب، مؤكدًا أن القارة الإفريقية أصبحت تحظى بأولوية كبيرة في المجتمع الألماني، حيث إنها القارة الوحيدة التي سيتضاعف سكانها بحلول 2050، ما يجعلها مطمع للاستثمارات الأجنبية.

وأكد “عبد العاطي” أن مصر هي البوابة إلي المجتمع الشرقي، وهي ركيزة وعمود الاستقرار في الشرق الأوسط.