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تشكيل «الفراعنة» المتوقع أمام تونس
منتخب مصر - كأس الامم الافريقية 2017 - الجابون

تشكيل «الفراعنة» المتوقع أمام تونس

2017-06-11 10:05:04

يحل المنتخب المصري، مساء اليوم “الأحد”، ضيفًا على نظيره التونسي على ملعب رادس في مستهل التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تحتضنها الكاميرون.

ويلعب المنتخبان في التصفيات ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب النيجر، وسوازيلاند.

ودائمًا ما تكون لقاءات الفراعنة مع منتخبات شمال إفريقيا بمثابة الديربي الذي ينتظره عشاق ومحبي الساحرة المستديرة.

ومن المتوقع أن يبدأ هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة المباراة بالتشكيل الآتى:
حراسة المرمي: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد حجازي، علي جبر، أحمد فتحي، ومحمد عبدالشافي
خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، وعبدالله السعيد
الهجوم: محمد صلاح، رمضان صبحي، وكهربا.

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