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«التعليم»: 50 طالباً حصلوا على الدرجات النهائية في «الإنجليزي»
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب‎

«التعليم»: 50 طالباً حصلوا على الدرجات النهائية في «الإنجليزي»

2017-06-11 10:02:02

نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من نماذج لامتحان الفيزياء والتاريخ، مؤكدا أنه لا علاقة بهذه النماذج من قريب أو بعيد بامتحان اليوم.

وقال “حجازي”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “8 الصبح”، على قناة dmc، اليوم، الأحد، إن 50 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية فى امتحان الإنجليزية من عينة التصحيح العشوائية، و2000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان اللغة الفرنسية، نافيا ما تردد عن قيام الوزارة بإعادة توزيع درجات اللغة الفرنسية.

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