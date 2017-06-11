نفى الرائد ياسر محيي الدين مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، وجود أي اخطارات بوجود أعطال أو حوادث تؤثر على الحالة المرورية، مؤكدا أنه هناك بعض الكثافات المعتادة المنخفضة في بعض المناطق.

وأكد محيي الدين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأحد، على انتظام ضباط الخدمات المرورية في التواجد بمناطق الكثافات لتسيير الحركة المرورية.

وأعلن أن الحالة المرورية جيدة بأغلب الطرق والمحاور.