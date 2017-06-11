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الأزهر: تلقي الطيب دعوة لزيارة إسرائيل "شائعة"
شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب

الأزهر: تلقي الطيب دعوة لزيارة إسرائيل "شائعة"

2017-06-11 09:56:43

نفى الأزهر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعوة ممن أسموهم “عدد من أئمة المساجد” بتل أبيب لزيارة إسرائيل.
وقال الأزهر في بيان رسمي، إن هذا الادعاء عار تماما من الصحة، وإن الأزهر الشريف له موقفه التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق مطالبه العادلة.
وأهاب الأزهر بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره عنه، والتواصل معه للتأكد من صحة ما يتم تداوله من معلومات تتعلق بالأزهر.
وكانت عدة مواقع إخوانية قد زعمت أن شيخ الأزهر تلقى دعوات لزيارة إسرائيل، وذلك عقب ساعات من بيان الأزهر المؤيد لقرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر.

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