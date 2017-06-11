أعلن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع حجم صادراته خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي بنحو 44% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 8ر1 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

وأشار التقرير الشهري للمجلس إلى إجمالي صادرات قطاعات الصناعات المعدنية نمت بشكل ملحوظ لتسجل4ر1 مليار دولار مقابل 957 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق .

وأرجع المجلس الإرتفاع في صادراته إلى نمو صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنحو 53 % لتبلغ 916 مليون دولار مقابل 598 مليون دولار استحوذت الإمارات على المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بحجم صادرات بلغ 605 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى نمو صادرت الحديد الصب والصلب بنحو 296% لتبلغ 286 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار ،كما ارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 11% لتبلغ 139مليون دولار مقابل 126 مليون دولار ، كما زادت صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 2 % لتبلغ 51 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار .

وأضاف أن صادرات القطاع من النيكل ومصنوعاته شهدت ارتفاعا بنحو 18 % لتسجل 7 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار ،كما زادت صادرات مصر من الزنك ومصنوعاته بنحو 104% لتبلغ 516 ألف دولار مقابل 253 ألف دولار بنهاية أبريل 2016 .

وأوضح التقرير أن صادرات الجسور وصهاريج وخزانات وأسلاك ومسامير وأدوات مائدة من حديد صلب تراجعت بنحو45% لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار، كما انخفضت صادرات المواسير بنحو 27% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي،كما انخفضت صادرات الرصاص ومصنوعاته بنحو 19 % لتبلغ 3 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الأصناف المتنوعة من المعادن العادية بنحو 31 % لتبلغ 411 ألف دولار مقابل 598 ألف دولار

فيما حافظت صادرات الأدوات القاطعة وأدوات المائدة، وصادرات الخامات والمركزات من الرماد من المعادن على استقرارهما عند مستويي 16 مليون دولار و5 ملايين دولار على التوالي.

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وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي بنحو 15% لتسجل 366مليون دولار مقابل 319 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن صادرات الزجاج ومصنوعاته قفزت بنحو 31% لتسجل 97 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذ السوق التركي على النصيب الأكبر من صادرات الزجاج ومصنوعاته بحجم صادرات بلغ 3ر12 مليون دولار، كما زادت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال الشهور الأربع الأولى من العام بنحو 7% لتبلغ 73 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 ، واحتلت الصين المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بحجم صادرات بلغ 1ر27 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن صادرات السيراميك وقرميد سقوف وطوب من خزف زادت بنحو 5 % ليبلغ مستوى 43 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار ،كما زادت صادرات الأدوات الصحية بنحو 11 % لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار .

وأشار إلى أن صادرات الأسمنت زادت بنحو 94 % لتبلغ 31 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار .

وأوضح التقرير تراجع صادرات المواد المحجرية والمعدنية بنحو 2% لتبلغ 71 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار ، وانخفاض صادرات المواد العازلة بنحو 19% لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار، كما تراجعت صادرات مواد بناء آخر بنحو 1% لتبلغ 7ر4 مليون دولار مقابل 8ر4 مليون دولار.