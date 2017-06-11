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بالفيديو.. التشكيل المتوقع لـ«الفراعنة» أمام «نسور قرطاج»
المنتخب المصري
المنتخب المصري

بالفيديو.. التشكيل المتوقع لـ«الفراعنة» أمام «نسور قرطاج»

2017-06-11 09:54:58
محيط - خالد الريس

توقعت إدارة برنامج “اكسترا تايم” على قناة “اكسترا نيوز” التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مباراته أمام المنتخب التونسي اليوم.
ومن المقرر، أن يخوض “الفراعنة” بقيادة المدير الفني الارجنتيني هكتور كوبر أولى لقاءاته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية  أمام المنتخب التونسي أو “نسور قرطاج” كما يلقبه البعض على ملعب “رادس” في العاصمة التونسية اليوم الأحد.
وقد أعلن الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج “اكسترا نيوز” عن التشكيل المتوقع في صفوف “وصيف” كأس الأمم الإفريقية التي اقيمت بالجابون مطلع العام الحالي، موضحا أن كوبر سيلعب بطريقة “4-3-2-1”.
وأشار حتحوت إلى احتمالية الدفع بشريف إكرامي كحارس مرمى أساسي في لقاء اليوم، وأمامه 2 “قلب دفاع” علي جبر وأحمد حجازي، متوقعا أيضا أن يتم الدفع أحمد فتحي ظهير أيمن ومحمد عبد الشافي كظهير أيسر.
كما تكهن بمشاركة محمد النني وطارق حامد في وسط الملعب، والدفع برمضان صبحي ومحمد صلاح كطرفي جناح وعبد الله السعيد كصانع إلعاب، ورأس حربة “وحيد” محمود عبد المنعم “كهربا”.

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